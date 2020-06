Revolução no Liverpool deve ter seis dispensas

O Liverpool enfrenta o Everton neste domingo no retorno da Premier League após a parada forçada pela pandemia. Apesar de ainda estar vivendo as vésperas da comemoração do título, os pensamentos já estão voltados ao mercado da bola.

Timo Werner, que foi oficializado com o Chelsea nesta quinta-feira, era um dos alvos do time de Klopp. A diretoria segue observando nomes como Rubén Neves e Adama Traoré, segundo a imprensa britânica.

Antes de buscar novos nomes, será necessário liberar peças. De acordo com 'AS', seis jogadores formam a lista de dispenda do Liverpool para a disputa da próxima temporada.

A publicação do jornal aponta Xherdan Shaqiri, Divock Origi, Dejan Lovren, Marko Grujic, Harry Wilson e Adam Lallana. O último faz parte dos planos do treinador, mas tem rumores indicando sua vontade de vestir outra camisa.

Recentemente, Lallana e o clube renovaram apenas para a continuidade atrasada da atual temporada, indicando que seu destino será outro na próxima campanha.