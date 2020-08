Ribéry quer recrutar na Fiorentina dois ex-companheiros do Bayern

Depois de 12 anos no Bayern de Munique, Franck Ribéry dá os últimos sopros de sua carreira na Fiorentina, onde praticamente recebeu as chaves do estádio. Aos 37 anos, ele não é o ala poderoso dos velhos tempos, mas ainda é visto como um ativo muito valioso.

Agora, parece que o francês quer relembrar seus velhos tempos na Allianz Arena, trazendo de volta dois ex-parceiros de mídia do Bayern. Estamos falando de Mandzukic e Mario Götze.

Segundo o 'TuttoSport', Ribéry já teria convocado os dois jogadores para tentar convencê-los da ideia de jogar pela Fiorentina. Vamos lembrar, o atacante croata assinou pelo Al-Duhail do Qatar em janeiro e não renovou, enquanto o alemão encerrou seu contrato com o Borussia Dortmund.

Os três coincidiram ao mesmo tempo no Bayern na temporada 2013/14, quando Götze chegou do Borussia como uma estrela em ascensão. Precisamente, o alemão esteve recentemente associado à própria Fiorentina e também ao Milan. Resta saber se o apelo de Ribéry terá efeito.