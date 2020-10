Após quatro derrotas seguidas, Sport tem semana livre para treinos

Após um mau início de Campeonato Brasileiro, o Sport Recife esboçou uma reação com a chegada do técnico Jair Ventura, mas perdeu as últimas quatro partidas. O treinador falou sobre o atual momento após a derrota fora de casa por 2 a 0 contra o Red Bull Bragantino.

“A gente quer recuperar o nosso melhor Sport, aquele Sport que teve uma sequência de três jogos de vitórias consecutivas, e é isso que queremos recuperar. A gente sentiu o peso dessa sequência, mas agora temos uma semana para poder recuperar esses atletas, o mais importante é recuperar os nossos atletas. A gente tem um adversário duríssimo, mas que a gente possa ir mais fresco para conseguir fazer um grande jogo”, destacou o técnico Jair Ventura.

Com as derrapadas recentes, o time está na 11ª posição e soma 20 pontos. Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Ricardinho sobre a atual fase do time, que volta a campo no próximo sábado, quando o Leão visita o Atlético Mineiro.

O meio-campista mostrou confiança em uma retomada de bons resultados no Sport, falou sobre a importância de uma semana completa de treinos e projetou o próximo duelo no Campeonato Brasileiro de 2020.