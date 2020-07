Ricardo Goulart troca de time na China

Ricardo Goulart se destacou como um dos grandes goleadores no Brasil antes de começar sua experiência no futebol da China, onde inclusive se naturalizou como cidadão do país asiático.

O atacante segue pertencendo ao Guangzhou Evergrande, mas agora vestirá a camisa de outro chinês, o Hebei Fortune. O novo vínculo vañe até o final deste ano.

"Como atacante, Goulart possui habilidades abrangentes, excelentes habilidades de chute e forte capacidade de finalização. Além disso, seu drible e visão em campo podem resolver o ataque de Hebei Huaxia e manter a equipe no campo de ataque", diz parte do comunicado de anuncio.

Segundo 'Fox Sports', o motivo do empréstimo é que ele não tem mais vaga disponível para estrangeiros no Guangzhou Evergrande e ainda precisa esperar até setembro para ter sua nacionalidade reconhecida pela Fifa. Antes disso, fica sujeito ao limite de jogadores vindos de fora.

Aos 29 anos, o brasileiro vive sua quinta temporada na China, onde soma 157 partidas disputadas, 103 gols e 36 assistências.