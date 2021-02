Ricardo Graça exalta volta Luxa no Vasco: "melhor treinador que já trabalhei"

Nessa quinta-feira o Vasco visita o Maracanã em partida válida pela 34º rodada do Brasileirão. O zagueiro cruzmaltino, Ricardo Graça, falou sobre a partida e destacou o trabalho de Luxemburgo.

"Luxa dispensa comentários, me ajudou bastante quando chegou, continua me ajudando bastante. Foi um dos melhores senão o melhor que já trabalhei. A volta dele é boa porque nós o conhecemos, fizemos campanha boa com ele em 2019, conseguimos ir para a Sul-Americana. Espero que a gente consiga aproveitar a volta dele e fazer uma campanha melhor do que em 2019 quem sabe", disse a 'Vasco TV'.

