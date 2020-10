VÍDEO: Ricardo Oliveira comemora oportunidade aos 40 anos

Ricardo Oliveira foi apresentado como novo jogador do Coritiba e comentou em entrevista sobre a chance de atuar pelo Coxa aos 40 anos - confira no vídeo.

Após passagem pelo Atlético Mineiro, o atacante assinou contrato definitivo até maio de 2021 e já está com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

No currículo, entre os títulos mais importantes, o atacante tem a conquista do Brasileiro de 2006, do Campeonato Espanhol, da Copa da UEFA (ambos com o Valencia) e da Liga dos Campeões, com a camisa do Milan. Pela seleção, foi campeão da Copa América em 2004 e da Copa das Confederações em 2005.