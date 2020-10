Ricardo Oliveira é o novo reforço do Coritiba: "torcida pode esperar gols"

Aos 40 anos, Ricardo Oliveira continuará a sua carreira no Coritiba. O seu último clube foi o Atlético-MG, onde disputou apenas oito jogos em 2020 e marcou um gol.

"O que o torcedor pode esperar de mim é o que eu sempre fiz na minha carreira toda, que são gols. Está no meu DNA, é o que eu sei fazer. Venho pra cá com muita motivação de poder unir forças com meus companheiros, comissão técnica, diretoria e claro, contando muito com o apoio do torcedor do Coxa, que é muito apaixonado. Já tive muitas dificuldades aqui e não me lembro de ter vencido o Coritiba jogando contra', disse o atacante aos veículos do clube.