Ricardo Sá Pinto é o novo técnico do Vasco da Gama, clube que anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, a chegada do português de 48 anos. Ele assinou contrato válido até o final da atual temporada.

Ex-jogador da seleção portuguesa e com passagens por times como Sporting de Lisboa, Real Sociedad e Standard Liege, da Bélgica, Sá Pinto iniciou sua carreira como técnico profissional também no Sporting, em 2012. Depois disso, dirigiu Estrela Vermelha (SRB), Creta (GRE), Belenenses (POR), Al-Fateh (KSA), Standard Liège (BEL), Legia Varsóvia (POL) e Sporting Braga (POR).

"Em seu último trabalho, no segundo semestre do ano passado, Ricardo Sá Pinto estabeleceu o recorde de invencibilidade de equipes portuguesas em competições européias, durante a participação na Liga Europa com o Sporting Braga. No futebol belga, no comando do Standard Liège, também teve destaque e conquistou a Copa da Bélgica na temporada 2017-2018, com a companhia do meio-campo Carlinhos, hoje no Almirante", destacou o Vasco.

O novo comandante da equipe chega ao Rio de Janeiro trazendo três profissionais: o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias. A comissão técnica ainda não estará à frente do time carioca no próximo domingo contra o Internacional, quando Alexandre Grasseli seguirá à frente da equipe.

Confira no vídeo acima a primeira mensagem de Ricardo Sá Pinto aos torcedores do Vasco. O treinador português chega ao clube para o lugar de Ramon Menezes, demitido na semana passada.