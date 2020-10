Ricardo Sá Pinto: "É hora de trabalhar, acreditar e unir"

Nessa sexta-feira, o Vasco apresentou oficialmente o seu novo treinador, o português Ricardo Sá Pinto. Entre outros assuntos, o novo comandante falou sobre a impaciência da torcida.

"A paixão é tão grande das pessoas que, por vezes, não conseguem entender resultados menos positivos. O Vasco é um dos melhores da história do futebol e, portanto, a impaciência é normal em um período sem vitória nos últimos sete jogos e que, nos últimos anos, só tenhamos ficado melhor do que o décimo lugar em 2017. O clube tem dificuldade, a direção tem feito um esforço para poder colocar o clube onde merece. Agora, temos de saber a realidade. É hora de trabalho, é hora de lutar e é hora de unir", disse o treinador do Vasco.