Richarlison dedica gol ao povo do Amapá e lamenta apagão de luz na cidade

Richarlison voltou a ser decisivo com gol pela seleção brasileira. Foi do atacante, hoje no Everton da Inglaterra, o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, em Montevidéu, que mantém a equipe de Tite 100% nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Mas em meio à felicidade pelo bom desempenho e vitória, o jogador lamentou mais um apagão elétrico ocorrido em Amapá.

“Infelizmente o povo do Amapá não vai poder ver meu gol hoje porque não tem luz há duas semanas. Estão vivendo dias muito difíceis e espero que resolvam isso logo. Queria dedicar o gol e a vitória de hoje a todos os amapaenses”, escreveu Richarlison através de suas mídias sociais.

O Amapá sofre com problemas de fornecimento de luz desde o dia 3 de novembro, depois que a subestação de energia elétrica da capital do estado, Macapá, pegou fogo, causando blecaute em 14 dos 16 municípios. Em regime de rodízio, a energia passou a ser restabelecida, ainda que de forma irregular, em 7 de novembro. Contudo, nesta terça-feira (17) um novo blecaute aconteceu.

Por volta das 21h (hora de Brasília), um apagão deixou a região metropolitana de Macapá, além de municípios do interior, sem luz elétrica. Dentre os inúmeros problemas causados pela falta de energia, estão o acúmulo de alimentos estragados em geladeiras e a dificuldade para o abastecimento de água.

Esta não é a primeira vez que Richarlison usa sua imagem para fazer alertas em prol de causas sociais. O atacante, de 23 anos, já se manifestou pedindo a liberdade de Robson Oliveira (preso na Rússia desde 2019 por entrar no país com medicamento proibido a pedido do sogro do jogador Fernando); pediu justiça no caso Mari Ferrer (influenciadora digital violentada sexualmente) e já havia alertado sobre a situação no Amapá, além de também criticar as queimadas no Pantanal.

“Essa é uma coisa que eu bato muito na tecla, principalmente nas minhas redes sociais. Eu tento ajudar o máximo de pessoas possível. Hoje mesmo sou embaixador da USP em ajuda no combate ao coronavírus. Tento levar minha visibilidade às pessoas, de todo o mundo, para ajudar as pessoas que precisam. Quando tem uma causa que é para ser resolvida, estou sempre botando a cara", contou o atleta em entrevista coletiva semanas atrás.

"Claro que é muito importante, ainda mais agora que estou jogando na seleção, na Inglaterra, então tenho uma visibilidade maior e com certeza as autoridades vão olhar com carinho. Eu uso isso de uma forma correta", completou.