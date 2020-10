Richarlison destaca dificuldade das Eliminatórias e coloca Neymar e Lewandowski como “melhores do mundo”

"Quero fazer a dança do pombo muitas vezes no Qatar". O desejo de Richarlison e muitos brasileiros que sonham com bons resultados na Copa do Mundo de 2022. Mas como o atacante bem disse, ainda é preciso passar pela Eliminatórias, o que não é uma tarefa tão fácil.

Nascido em 1997, Richarlison já presenciou seis edições de Copa do Mundo mas, para 2018, mais do que o título, o atacante tem o desejo de estar em campo para participar da conquista. "É um sonho que tenho desde criança. . Já assisti todas como torcedor do Brasil e do futebol, e espero que 2022 seja minha primeira Copa do Mundo como jogador", disse ao site da Fifa.

Mas como bem lembrou o craque, o Brasil ainda tem um longo caminho pela frente na disputa das Eliminatórias para o Qatar, começando na próxima sexta-feira (9). E, apesar do histórico brasileiro de nunca ter ficado de fora da Copa do Mundo, o atacante enfatiza os adversários, pedindo foco para que o objetivo seja atingido pelo grupo.

"Temos que passar pelas eliminatórias e não são fáceis. Quando os times enfrentam o Brasil eles melhoram. Todo mundo quer vencer o Brasil. Isso torna mais difícil. E há muitos times fortes na América do Sul. Não é mais apenas Brasil, Argentina, Uruguai. São sempre times diferentes se classificando e veja como Colômbia, Chile, Paraguai, Equador impressionam nas últimas Copas do Mundo", disse o atacante.

E depois, passadas as Eliminatórias, o caminho é mais tortuoso ainda quando chegam os jogos da Copa, e o atacante sabe bem disso: "Copa do Mundo é muito difícil - você tem um jogo ruim e está fora. Você simplesmente não pode se dar ao luxo de escorregar. Vimos isso na última Copa do Mundo", disse prometendo foco total da equipe.

Mas a seleção tem um dos melhores do mundo para ter sucesso na caminhada. Depois da final da Liga dos Campeões, o prêmio da Fifa parece destinado a Robert Lewandowski, mas Richarlison acredita que Neymar, seu amigo e companheiro de seleção também merece o título. "Este ano acho que Neymar e Lewandowski foram os dois melhores jogadores do mundo. Quero muito ver o Neymar ganhar o prêmio da FIFA".

Para o atacante, o grande do craque do PSG é ponto fundamental para o sonho brasilero do hexacampeonato: Ele está mais focado do que nunca. Sei o quanto ele quer ganhar a Copa do Mundo, e sei que em 2022 ele fará de tudo para conquistar esse troféu para o Brasil".

Com a preferência de jogar como atacante, Richarlison deixa na mão de Tite e Carlo Ancelotti, seus dois treinadores, um na seleção e outro no Everton, a decisão sobre onde colocá-lo, mas promete: em qualquer lugar vai fazer um bom trabalho. "O mais importante para mim é estar jogando e dando tudo pela camisa", falou.

Onde quer que seja, Richarlison aguarda ansiosamente a sua chance de ser titular em uma Copa do Mundo, fazer muitos gols e comemorar com a sua famosa dança do pombo, que se tornou sua marca registrada. E é isso que o torcedor brasileiro quer também.

O caminho para o sonho de Richarlison e do Brasil começa contra a Bolívia, nesta sexta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada das Eliminatórias sul-americanas.