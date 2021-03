Richarlison mantém boa fase e garante vitória do Everton

Manchester City, Liverpool e, nesta segunda-feira, o Southampton. Richarlison enfileirou três jogos consecutivos marcando gol e, graças a ele, o Everton conseguiu sua segunda vitória consecutiva na Premier League, após a conquistada contra os 'reds' na rodada anterior.

Não demorou muito para o brasileiro fazer o que faz de melhor. Apenas nove minutos depois de soar o apito inicial, ele abriu o placar graças a uma assistência de Sigurdsson. Os 'Saints' ficaram atrás no placar mais cedo do que o esperado.

A vantagem dos 'toffees' poderia ter sido ampliada aos 25 minutos graças a um gol de Keane, mas o VAR cancelou a jogada por posição ilegal de Holgate, que participou da jogada.

O Southampton sentiu falta do futebol de Oriol Romeu na sua visita ao Goodison Park. O jogador ficará de fora até junho, a principal referência do time na medular.

Por fim, o confronto terminou em 1 a 0 a favor do Everton na 26ª rodada do campeonato inglês. Os homens de Ancelotti empatam em 7º lugar com o Liverpool. Por sua vez, a equipe de Hasenhüttl, que enfileirou quatro jogos no campeonato sem ver a vitória, está na 14ª posição da tabela.