Richarlison revela ofertas de Barcelona e Manchester United

Em entrevista ao canal 'Desimpedidos', Richarlison revelou que teve a oportunidade de deixar o Everton na última janela de transferências, com diversas propostas, incluindo dois dos maiores times da Europa.

"Chegaram várias propostas no meio da temporada, do Barcelona, do Manchester, aí o clube decidiu segurar e eu também não queria abandonar o time no meio da temporada, é ruim deixar os companheiros na mão. Claro que dá uma balançada, o Barcelona é um dos maiores clubes do mundo, mas acho que a parte da felicidade pesa um pouco", contou o brasileiro.

Na entrevista, às vésperas de enfrentar o Liverpool, o brasileiro do Everton também comentou sobre o futebol de Van Dijk e questionou a quantidade de elogios feitos ao zagueiro.

O atacante de 23 anos soma 26 gols em 70 partidas oficiais pelo Everton, equipe à qual chegou para a temporada 2018-19 e que hoje ocupa a 12º colocado na Premier League com 37 pontos, a nove de distância da zona de classificação para a Europa League, posto ocupado no momento pelo Manchester United com 46 pontos.