Richarlison 'versão Ancelotti' ganha pontos com Tite

O Brasil venceu o Peru por 4 a 2 nesta terça-feira (13) para encerrar a primeira sequência de jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. E um dos grandes nomes do jogo foi Richarlison, que vem evoluindo muito na Premier League sob o comando de Carlo Ancelotti, e ganhou pontos importantes com Tite para seguir brilhando também na seleção canarinho.

Na partida de ontem, o atacante começou jogando mais aberto pela direita, improvisado em uma posição que não costuma atuar pelo Everton. Mesmo assim, foi uma das principais válvulas de escape da seleção, principalmente por sua força física.

Maior e mais forte do que Everton Cebolinha, ele ficou posicionado nas costas de Trauco, lateral com passagem pelo Flamengo, e levou vantagem e praticamente todas as disputas que teve com o peruano.

Foi também por sua força física e imposição dentro da grande área que o Brasil empatou a partida, em jogada de escanteio, logo após o Peru abrir 2 a 1 no placar, aos 20 minutos do segundo tempo.

Então, depois do gol, Richarlison passou a jogar como centroavante de referência, no lugar de Roberto Firmino, mas seguiu dando trabalho para a zaga adversária e participando da maioria das jogadas ofensivas da seleção ao lado de Neymar - que ultrapassou Ronaldo na lista de maiores artilheiros da seleção. Após a partida, o atacante do Everton enalteceu seu amadurecimento na Inglaterra e os aprendizados obtidos com o treinador Carlo Ancelotti.

“Eu estou aprendendo a cada dia lá (na Inglaterra) principalmente com professor Ancelotti, que trabalha muito a parte tática. Na Seleção não é diferente, tento pegar o máximo de informações para quando entrar dar meu melhor”, destacou o camisa 7.

“A Premier League faz o jogador evoluir e eu tento pegar o máximo de informações com o Ancelotti, que criou praticamente tudo. Estou aprendendo a cada dia e tenho muito a evoluir”, completou.

De fato a evolução de Richarlison nesta temporada - e do Everton, como um todo - tem sido notável. E se o camisa 7 está cada vez mais adaptado e confiante para jogar ao melhor estilo Ancelotti, certamente isso lhe dará ponto importantes com Tite no Brasil.

O técnico da seleção brasileira sempre foi um admirador do treinador italiano - desde suas passagens vitoriosas pelo Corinthians - e muito dos conceitos que ele levou para o Brasil foram inspirados em algumas das lendárias equipes de Ancelotti. Quanto mais adaptado o camisa 7 estiver ao estilo do italiano, mais próximo estará de jogar do modo como Tite quer.

Seja ao lado de James Rodríguez e Clavert-Lewin, no Everton, ou ao lado de Neymar e cia. no Brasil, a “versão Ancelotti” de Richarlison promete dar bons frutos.