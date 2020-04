Rincón diz que Tiago Nunes não tem perfil do Corinthians: "Era melhor ficar com Carille"

O ex-meio-campista Rincón fez duras críticas ao trabalho de Tiago Nunes à frente do Corinthians. Até a paralisação da temporada em virtude da crise do novo coronavírus, o time alvinegro havia sido eliminado no primeiro duelo na Libertadores, contra o Guaraní-PAR, e também estava perto da queda na primeira fase do Campeonato Paulista.

Em entrevista ao Fox Sports Rádio neste sábado, o colombiano declarou que o Timão "não está jogando nada" e, quando questionado se falta raça ou técnica à atual equipe, disse que "falta tudo". Sobre Nunes, disse que o treinador "pode ser bom, mas não tem o perfil do clube" e criticou a diretoria por tê-lo contratado no fim do ano passado.

"O Andrés (presidente) e o Duílio (diretor) são corintianos e conhecem o time de ponta a ponta. Eles sabem o sentimento da torcida e já passaram por crises antes. Acho que essa ideia de querer mudar o Corinthians é um erro muito grande da diretoria. Mudar o perfil de um time requer que o torcedor mude a cabeça. E não é só o treinador, o jogador também precisa ter o perfil do Corinthians", afirmou.

O ex-meia disse ainda que seria melhor para o clube ter ficado com Fábio Carille a ter trazido Tiago do Athletico-PR. Ele também criticou o atual técnico por ter dispensado o ídolo Ralf. "Ele teria (lugar no time). E um ídolo não pode tirar do jeito que ele tirou. Não foi a torcida que não quis. Foi o Tiago Nunes que não quis o jogador no grupo", concluiu.

Rincón atuou pelo Corinthians entre 1997 e 2000 e depois retornou em 2004. Ídolo da torcida, conquistou dois Brasileiros, um Paulista e um Mundial pelo clube.