Rio de Janeiro pode receber jogos do Paulistão já na próxima semana

A decisão de João Dória, governador de São Paulo, em paralisar o futebol no estado, não foi bem digereida pela CBF. A entidade, reforçou aos clubes que não pretende paralisar o futebol e já começou a se articular internamente para distribuir jogos dos times paulistas. As federações do Rio de Janeiro e de Minas Gerais abriram as portas.

Os jogos entre Marília x Criciúma e Mirassol x Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, podem ser disputados no Rio de Janeiro. A informação foi trazida pela UOL e confirmada pela reportagem. As partidas devem ser disputadas no dia 17 e 18 de março, período em que o futebol em São Paulo estará suspenso. A Federação do Rio de Janeiro já consultou o governador em exercício, Cláudio Castro, que deu resposta positiva num primeiro momento.

Segundo apuração do portal 'Goal', a FPF ainda vive a expectativa de reverter a situação com Dória, que quer proibir também os treinos nos CTs dos clubes. Outra federação que se colocou à diposição para receber jogos dos clubes de São Paulo foi a do Mato Grosso do Sul.

Todas as equipes da Série A e Série A1 de São Paulo foram contra a decisão de João Dória e já manifestaram a insatisfação. Na próxima segunda-feira (15), haverá uma reunião entre a FPF e o governo do estado para discutir uma solução.

Ao saber da paralisação, a Conmebol fez questão de reforçar internamente que não vai paralisar a Copa Libertadores e quem não puder jogar em seus domínios terá que encontrar uma nova sede, nem que seja em Assunção, no Paraguai, casa da entidade.