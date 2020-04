Riquelme surpreendeu ao escolher o melhor do mundo

Vale relembrar a opinião de quem entende muito do assunto. Em uma declaração marcante pouco depois de se aposentar, Juan Román Riquelme escolheu quem, na sua opinião, é o melhor do mundo.

É difícil acreditar que ele não tenha ficado com um dos melhores dos últimos tempos, mas o argentino disse outro nome. O ex do Boca elegeu um jogador de futebol que era seu companheiro de equipe no Barcelona. Para Juan Román, Andrés Iniesta é o melhor jogador do mundo.

"Messi e Ronaldo marcam milhares de gols, mas, nesse esporte, Iniesta é o melhor do mundo", disse o craque aposentado à imprensa de seu país.

Riquelme passou pelo Barcelona na temporada 2002-03 e compartilhou vestiário com um jovem Iniesta, que começava, na época, a aparecer com mais regularidade no time principal do Camp Nou.

O fabuloso meia reconheceu que se aposentou por falta de motivação, não por falta de físico. "Eu poderia continuar jogando até os 40 anos. Senti que estava jogando bem, o último jogo no Boca, contra o Lanús, foi um dos melhores que joguei", continuou o argentino.

"Não precisava jogar, não tinha mais motivação. Cumpri o objetivo com o Argentinos. Havia conversado com os dirigentes e dito que se não subíssemos, tinha um ano e meio para tentar subir, mas graças a Deus conseguimos", concluiu.