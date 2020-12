"Riqui Puig? Há outros jogadores que não jogam e buscam o apoio da imprensa"

O treinador do Barcelona, ​​Ronald Koeman, disse que o jogo de quarta-feira contra a Real Sociedad, atual líder da LaLiga, "vai ser bom", porque são "duas equipas com gosto pela bola e pressão".

Assim sendo, o treinador holandês considera que será “um jogo mais aberto do que alguns” dos que têm disputado ultimamente, já que “a Real Sociedad é uma equipe muito boa, o que mostra que está junta há várias temporadas”. "Gosto de como eles jogam futebol", confessou.

Koeman elogiou o treinador da equipa basca, Imanol Alguacil: "Grande parte do crédito vai para ele. Têm um sistema de jogo que se adapta muito bem aos seus jogadores, arriscam jogar a bola pelas costas e têm grandes individualidades".

Por outro lado, o treinador do Barcelona explicou que, de um modo geral, a sua equipa não pode estar contente "com a trajetória no campeonato".

Mas destacou que “é preciso ver como a equipe está trabalhando” e a vitória sobre o Levante foi “muito importante neste quesito”, já que “a atitude foi muito boa”.

Ele também se referiu ao que aconteceu com Riqui Puig. “Não sei, existe um certo interesse por parte da imprensa, porque ele é um jogador da casa, mas também tem outros jogadores que não jogam e procuram o apoio da imprensa, somos um elenco forte onde só onze podem jogar e o treinador decide sobre a atitude de um jogador. Tem mais jogadores, mas não é problema meu porque não pergunto sobre essas coisas”.

Questionado sobre as declarações de Miralem Pjanic, que não contava com os minutos esperados, Koeman admitiu que "na semana passada" falou com ele "sobre coisas que devem melhorar".

Neste sentido, disse que gosta da atitude do meia bósnio: "Não gosto que as pessoas que ficam no banco estejam felizes. Todos os jogadores que não jogam devem estar infelizes, porque devem querer ter mais minutos".

Também comentou que Ousmane Dembélé "continua treinando individualmente" e que não pode dar "uma data de volta" ao campo.

E sobre quem será o favorito no jogo contra o PSG na fase de mata-mata da Champions League, Koeman considerou que "é difícil" saber como serão as duas equipas em fevereiro e março, mas destacou que, "em princípio" , O Barça terá "mais jogadores disponíveis do que agora" e estará "melhor".