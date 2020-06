Riqui voltou ao time titular na Liga após 420 dias

A última vez que Riqui Puig foi titular na equipe do Barcelona em uma partida de Liga foi no dia 4 de maio de 2019. Anteriormente, ele também havia recebido uma oportunidade contra o Huesca, no dia 13 de abril.

Mais de um anos depois, com um novo treinador, Riqui Puig voltou a sentir a emoção de começar jogando com a camisa do Barcelona.

Quis o destino que fosse outra vez em Vigo, contra o Celta, mais de um ano depois daquela derrota para o Celta por 2 a 0. Na atual temporada, a única vez que Riqui foi titular foi contra o Ibiza pela Copa do Rei (vitória 'culé' por 2 a 1).

Com essa, Riqui Puig soma a sua quarta titularidade com a camisa do Barcelona, três no Campeonato Espanhol (Huesca, Celta e Celta), e uma na Copa do Rei.