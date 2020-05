Rival reconhece Alisson como o melhor goleiro da Premier

Bernd Leno, jovem goleiro alemão do Arsenal, concedeu uma entrevista ao "Soccer AM" onde falou do seu companheiro de clube, Gabriel Martinelli e também elegeu o melhor da sua posição na Premier.

Leno não pensou duas vezes em apontar Alisson, o goleiro do Liverpool como o melhor arqueiro da competição inglesa.

"Para mim é claro, é o Alisson. Ele é bom em tudo e suas estatísticas também são boas. Ele jogou vários jogos grandes pelo Liverpool e para mim é claro que ele é o melhor do momento. O Liverpool foi o time que concedeu o menor número de gols na Premier League nesta temporada e Alisson está em grande parte por trás disso", disse Leno.

Na atual temporada, Alisson tem 28 jogos com a camisa do Liverpool e apenas 17 gols sofridos.