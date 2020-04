Rivaldo acha que agora é o momento ideal para vender Dembélé

Rivaldo, em seu encontro semanal que descreve a situação atual do Barcelona como embaixador da 'Betfair', destacou que este verão é o momento perfeito para o clube se livrar de Dembélé.

"Ele assinou contrato com o Barcelona há quase três anos e teve tempo suficiente para se estabelecer no clube e demonstrar seu valor. Ele ainda é um jogador com grande potencial, mas acho que este verão poderia ser a oportunidade perfeita para o Barcelona vendê-lo. Ou entrar na operação de alguns dos jogadores que o Barça está perseguindo", afirmou.

O brasileiro continuou: "Ele teve azar com as lesões, mas também poderia ter se esforçado mais às vezes. Ele não atendeu às expectativas e poderá reconstruir sua carreira em outro clube, onde se sinta mais seguro para jogar melhor possível".

Além disso, Rivaldo abriu caminho para o jogador do Barça ser usado como moeda de troca na próxima janela de transferências: "O Barcelona parece estar tentando contratar Neymar e Lautaro Martínez, então Dembélé provavelmente terá dificuldades em encontrar um lugar no clube na próxima temporada. Além disso, o Barcelona precisaria reduzir sua equipe. Para contratar novos jogadores, outros precisam sair".