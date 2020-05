Rivaldo analisa a volta do Barcelona

O futebol espanhol começa, devagarinho, a voltar a 'normalidade'. Os clubes realizaram os testes de coronavírus em seus respectivos elencos e agora se preparam uma uma fase inicial de treinos.

Até que não exista uma vacina ou que a pandemia esteja controlada, o futebol como nos conhecemos não será possível. Uma nova realidade que terá que ser encarada por vários clubes.

Rivaldo, ex-jogador do Barça e comentarista da 'Betfair' analisou alguns detalhes dessa volta.

"O Barcelona optou por deixar vários jogadores saírem no mercado de inverno e acabou ficando com menos opções no elenco que o desejável, especialmente em um calendário lotado com jogos a cada três dias. Setién precisará gerir muito bem seus jogadores e, se necessário, recorrer a La Masia", disse.

"O Barcelona tem sido muito forte em casa e jogar sem torcida é completamente diferente e tende a beneficiar o time visitante, mas quem quer ser campeão precisa superar esse tipo de problema. Todos os outros times terão que lidar com a mesma situação", comentou.