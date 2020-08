Rivaldo crava: "Manchester City seria a melhor opção para Messi"

Após o pedido formal para deixar o Barcelona, Lionel Messi agora é alvo de especulações sobre qual será o seu futuro. Alguns times aparecem como candidatos realistas, mas o que desponta como favorito é o Manchester City.

O time de Pep Guardiola, com quem Messi obteve ótimos resultados coletivos e individuais, seria, inclusive, a primeira escolha do argentino. Como a 'Goal' pode saber, Guardiola e Messi já conversaram e o treinador deixou claro a vontade que tem de contar com o jogador.

Para Rivaldo, antigo ídolo do Barcelona, o Etihad Stadium seria o melhor lugar para Messi caso ele queira deixar a Catalunha, sua casa nos últimos 16 anos. "O Manchester City pode ser a melhor opção para Messi", disse o brasileiro ao Betfair. "Ele tem 33 anos mas seu talento e sua qualidade são inquestionáveis e eu acho que ele ainda tem mais alguns anos no topo. Ele pode facilmente brilhar na Inglaterra."

"Eu até imagino o Guardiola montando o resto do time ao redor de Messi. Seu talento pode fazer a diferença em qualquer tempo e lugar. Tenho certeza de que ele pode produzir performances para vencer jogos na Premier League", adicionou Rivaldo.

O ex-camisa 10 do Barça apontou uma possível dificuldade para o atual camisa 10 deixar a Catalunha: a crisa financeira. "Este é maior obstáculo para uma saída imediata porque o Barça vai querer receber um pouco de dinheiro".

"Será um final triste para a história de Messi com o Barcelona se as coisas continuarem assim, mas isso é futebol e às vezes as coisas não acontecem de acordo com nossas expectativas", completou.