Rivaldo fala sobre a lesão de Ansu Fati e o estilo Ronald Koeman

No último sábado o Barcelona entrou em campo contra o Betis no Camp Nou e saiu com uma vitória elástica graças a mais um show de Messi.

A notícia ruim foi a lesão do jovem atacante Ansu Fati, que sofreu uma ruptura no menisco interno do joelho esquerdo e só volta aos gramados em 2021.

O ex-jogador Rivaldo falou sobre a lesão de uma das grandes apostas do time da Catalunha: "Nunca é fácil para um jovem jogador que está começando sua carreira ao mais alto nível se machucar gravemente, mas ele precisa entender que isso faz parte do futebol e focar nos tratamentos à sua lesão para que possa retornar mais forte", disse Rivaldo em 'Betfair'.

"Acredito que seja um momento de grande tristeza para ele, pois vinha jogando bem, sendo chamado para a seleção e pegando muita confiança, mas agora ele precisa ter paciência e superar essa fase com sucesso, pois todo mundo já sabe de suas qualidades e quando retornar voltará a ter suas chances de brilhar no futebol mundial", completou.

O Bola de Ouro de 1999 também falou sobre o desempenho de Ronald Koeman no comando do Barcelona. Para o brasileiro, o treinador holandês está indo bem.

"Foi uma surpresa ver o Messi começar no banco contra o Betis, mas a verdade é que ele não pareceu irritado com isso e até entrou muito bem em campo marcando dois gols", começou.

"O fundamental de um treinador de um clube grande é saber lidar com o grupo, comunicar abertamente com todos e ganhar a sua confiança. Nunca é fácil convencer alguém do nível do Messi, que sempre quer mais, a ficar na reserva, mas isso acabou sendo positivo pois ele entrou muito fresco e também não se desgastou demais para partidas futuras", analisou.

"Se o treinador conseguir mostrar para o jogador que essa decisão é benéfica para o grupo tudo fica mais fácil, e isso poderá ser importante mais adiante na competição quando for necessário gerenciar o elenco para jogos decisivos da Champions. O Koeman parece estar trabalhando bem nesse quesito", concluiu.