Quatro empate e seis vitórias do Barcelona desde o último triunfo do Villarreal no Camp Nou, que aconteceu em 20/11/2007. No próximo domingo, os dois times se enfrentam na casa do Villarreal e poderá conquistar uma vitória importante.

No vídeo acima, você confere cinco golaços feitos pelo Barça contra o Villarreal ao longo de toda a história de enfrentamento entre os dois clubes.