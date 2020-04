Rivaldo vê Mbappé no Real Madrid

O nome de Kylian Mbappé está ligado ao Real Madrid desde a sua chegada ao PSG. Rivaldo, ex-jogador do Barcelona, ​​apreciou a possível chegada do atacante francês ao Santiago Bernabéu.

"O Real Madrid deveria contratar Mbappé em 2021. É claro que o atacante francês seria uma grande adição e um grande impulso para o clube", disse Rivaldo, embaixador da 'Betfair'.

Tirar Mbappé do PSG não será fácil, como argumentou o brasileiro. "Não o deixará ir tão facilmente ou por um preço baixo, mas o futebol é um negócio e o jogador não quer ficar muito mais tempo no futebol francês, então acho que mais cedo ou mais tarde ele se mudará para a Espanha", acrescentou.

"Com todo o seu talento e como campeão mundial na França, ele quer dar um passo à frente em sua carreira e jogar em uma das melhores ligas do mundo", disse Rivaldo sobre as motivações de Mbappé.

E é exatamente isso que marcou sua chegada à Espanha: "O PSG é um candidato à Liga dos Campeões, mas o jogador buscará um desafio nacional maior na LaLiga ou na Premier League", afirmou.

O PSG amarrará Mbappé e Neymar neste verão, mais com a crise econômica derivada do COVID-19. É por isso que o verão de 2021 está marcado em vermelho na equipe merengue para realizar sua transferência, já que ele só teria um ano de contrato.