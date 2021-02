Nacho Fernandéz se aproxima do Atlético-MG

O Atlético-MG está muito perto de contratar mais um reforço de peso. Trata-se de Nacho Fernandéz, do River Plate. O clube mineiro já tem o sim do jogador e negocia com os argentinos a forma de pagamento.

Precisando de reforços para esta temporada, o River quer receber boa parte dos 6 milhões de dólares (cerca de 32 milhões de reais na cotação atual) livres de impostos no ato da venda. O time de Gallardo tem 70% dos direitos econômicos do meia.

Além disso, a direção do River Plate quer adicionar no contrato um bônus por produtividade. Segundo apuração da 'Goal', o Galo avalia a melhor forma de atender aos pedidos do time argentino, e há a expectativa de que o negócio, enfim, se concretize até o final de semana.

Depois de cinco anos no River Plate, Nacho Fernandéz deseja a transferência principalmente por ser a oportunidade de fazer o seu último bom contrato na carreira. No início de 2020, ele chegou a negociar com o Internacional, mas o Colorado acabou optando por não fazer o investimento.

Aos 30 anos de idade, Nacho faturou uma Copa Libertadores com o River Plate, além de três Copas da Argentina e duas Recopas, entre outros títulos.