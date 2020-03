River Plate não entrará em campo pela Copa da Superliga

Na sexta-feira, o River Plate informou que não entraria em campo neste sábado contra o Atlético Tucumám pela Copa da Superliga devido ao surto do coronavírus.

"O clube considera que a competição implica severos riscos à saúde do elenco profissional e todos os envolvidos em uma partida oficial", diz a nota.

"Em vista disso, o River Plate decidiu que, atendendo a razões de força maior, não se apresentará para o jogo do próximo sábado, 14 de março, contra o Atlético Tucumán. A mesma decisão vale para as divisões inferiores", concluiu.

A Argentina registrou 31 casos do coronavírus, com duas mortes. O Ministério do Esporte e Turismo cancelou todas as atividades esportivas, menos a Copa da Superliga Argentina.