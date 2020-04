'RMC': Griezmann se negará a uma troca com Neymar

Antoine Griezmann não está disposto a ser uma moeda de troca para qualquer operação. O jogador, como publicado pelo 'RMC Sport', recusará categoricamente ir ao PSG em uma operação pelo retorno de Neymar.

Nas últimas horas, a possibilidade de o Barça recorrer a um novo grande argumento para convencer o presidente Al-Khelaïfi ressoou fortemente: a inclusão do atacante francês na operação, que também é do agrado dos técnicos no Parc des Princes. Mas essa atitude de Griezmann o perturbaria completamente.

Após esse contato com o entorno do jogador, a mídia francesa publica que Griezmann admite que ele ainda não se adaptou completamente, mas que espera que isso seja uma realidade na próxima temporada, na qual ele buscará a "estabilidade" que não teve em sua estreia como jogador do Barcelona.

O internacional francês está convencido de que pode ter sucesso no Barça e não para de pensar nisso. Emocionalmente, ele se voltou para isso. Ele até quer recuperar um de seus talismãs, o número 7, como ele reconheceu recentemente.

Já se sabe como está mudando o mercado e tudo pode acontecer, apesar de o atacante do Barça não contemplar esse cenário.

Da mesma forma, o clube presidido por Josep Maria Bartomeu faria bem em examinar outras possibilidades se ele realmente reativar o retorno de Neymar ao Camp Nou.