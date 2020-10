'RMC': nem Barça, nem Real, Depay e Aouar ficam no OL

O Olympique de Lyon poderá contar com Memphis Depay e Houssem Aouar. Fontes do clube francês confirmaram nesse sábado a 'RMC Sport', que os dois ficam no clube.

Os dois jogadores treinaram nesse sábado e foram relacionados por Rudi García para a partida desse domingo contra o Olympique de Marsella.

Na sexta-feira expirou o prazo dado por Jean-Michel Aulas, presidente do clube, para negociar seus jogadores. E nenhum recebeu uma oferta considerada interessante pela entidade.

A 'RMC Sport' assegurou que Memphis Depay pressionou para acertar com o Barcelona. No entanto, o jogador e clube espanhol terão que conformar.

Hassem Aouar é outro que não deixará o clube francês. O talentoso meia chamou a atenção de clubes como Real Madrid, PSG e Juventus, mas permanecerá em Lyon.