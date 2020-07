VÍDEO: Robben visita museu do Bayern de Munique

Arjen Robben anunciou sua aposentadoria há onze meses após uma longa carreira de sucesso, mas desde então já manifestou mais de uma vez a vontade de calçar novamente suas chuteiras.

O desejo irá se concretizar, como o próprio atacante de 36 anos confirmou. Após confirmar seu retorno, concedeu uma entrevista coletiva com o Groningen, clube em que o jogador se formou e cuja camisa voltará a vestir nesse retorno.

Histórico no Bayern de Munique, atacante começou a carreira no clube dos Países Baixos aos 17 anos e despertou o interesse do PSV, onde começou a despontar na Europa. Após passagens pelo Chelsea e pelo Real Madrid, o holandês foi contratado pelo Bayern de Munique para formar uma dupla temida com Ribéry.

Pelo time alemão, fez história e participou de inúmeras conquistas que foram parar no museu do clube. Veja no vídeo a visita do craque ao local que exibe a história do Bayern de Munique.