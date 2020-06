Robben voltará a calçar as chuteiras?

Aos 36 anos, Robben voltou a sugerir que poderia tirar a poeira das chuteiras e voltar ao futebol como jogador. Ele já sugeriu isso assim que saiu, e agora voltou a sugerir.

O holandês se aposentou no Bayern, e foi dito que ele poderia voltar para prestar um último serviço ao clube de Munique, porque ele ainda mora lá. "Lamento desapontá-lo, a possibilidade de voltar ao Bayern é completamente impossível", respondeu ele, questionado pelo 'Sport1'.

"Quanto à próxima temporada, nunca se sabe, não vou dizer sim ou não", disse o ex-internacional holandês de maneira intrigante.

E tudo porque ele ainda mora na Alemanha, embora nesta entrevista tenha garantido que retornará à Holanda no final do mês. Ele calçará suas chuteiras novamente em seu país natal? Vamos vê-lo novamente em Groningen ou no PSV?