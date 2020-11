O Bayern de Munique bateu o Borussia Dortmund no clássico do Campeonato Alemão deste fim de semana e assumiu a liderança da competição após a vitória fora de casa.

Com o placar de 3 a 2, o gigante da Baviera contou novamente com Robert Lewandowski para balançar as redes do Signal Iduna Park - confira no vídeo acima um compilado de gols do artilheiro polonês na casa do Borussia.