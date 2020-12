Robert Lewandowski vence o The Best 2020

Não havia muita margem para dúvida, mas agora é oficial. Robert Lewandowski é o vencedor do The Best de 2020. Um título especial, pois, além de ser o principal reconhecimento deste ano para o melhor jogador do mundo, fica acima de e Cristiano Ronaldo (segundo colocado) e Lionel Messi (terceiro colocado), os craques que vinham dominando os prêmios das últimas gerações.

O polonês teve uma campanha impecável em troféus e números, com cinco títulos vestindo a camisa do Bayern de Munique e um triplete de artilharia, sendo o grande goleador de Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League, competições em que também comemorou o título. As outras duas conquistas foram nas supercopas da Europa e da Alemanha.

Entre 20 de julho de 2019 e 7 de outubro de 2020, período observado para a votação, Lewandowski marcou 60 gols e deu 12 assistêntias em 52 partidas oficiais com o clube, das quais perdeu apenas seis. Sua média foi de 1,38 gol por jogo. Com a Polônia, o centroavante disputou somente seis partidas nesse período, mas não deixou a desejar: fez quatro gols e deu duas assisências.

Seu pior momento foi quando ficou três jogos sem marcar, algo nada raro para a maioria dos centroavantes. Por outro lado, teve 12 dobletes e um hat-trick. Esse desempenho já vem rendendo outros prêmios, como melhor atacante e melhor jogador da temporada 2019-20 para a Uefa e integrante da seleção do ano para a IFFHS.

Em cinco anos de prêmio The Best, apenas Modric (2018) havia sido capaz de superar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que agora vêem o polonês do Bayern de Munique se tornar o quarto jogador a receber o troféu. Confira no vídeo acima todos os gols de Lewandowski com o Bayern na temporada 2019-20.

Um The Best diferenciado

Após um ano atípico para o futebol, com a 'France Football' cancelando a tradicional Bola de Ouro, devido à paralisação das competições pelo coronavírus, o prêmio da Fifa instantaneamente ganhou uma importância ainda maior.

Com isso, o The Best, em sua quinta edição, foi o responsável por concretizar o esperado reconhecimento ao polonês diante de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Para formar a disputa na final, o trio superou outros oito jogadores indicados para a fase anterior: Thiago Alcântara, Kevin de Bruyne, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah e Virgil van Dijk.

A lista de onze candidatos foi elaborada por um painel de especialistas em futebol masculino. Os votos de torcedores, jornalistas, técnicos e capitães nacionais tiveram o mesmo peso no resultado final.

Vale lembrar que, desde 2015, a premiação da Fifa não é mais feita em conjunto com a revista France Football. O The Best também tem categorias como melhor jogadora, melhor técnico, XI ideal e melhor gol (Prêmio Puskás).