Roberto Carlos poderia ter trocado o Real Madrid... pelo Chelsea de Mourinho!

Roberto Carlos é considerado um dos melhores laterais-esquerdo de toda a história do futebol. Ao longo de sua longa carreira esportiva, o brasileiro atuou em diversos clubes, mas se tornou uma lenda no Real Madrid com o qual conquistou, entre tantos outros títulos, três títulos da Champions League.

A etapa do campeão do mundo com o Brasil em 2002 na equipe merengue começou em 1996 e terminou em 2007. Naquele ano ele foi para o Fenerbahçe, mas esteve muito perto de assinar por outro clube de elite que aspirava a tudo na Europa.

E é que o brasileiro revelou ao 'Goal' que, naquele verão em que iniciou a sua aventura turca, poderia acabar no Chelsea liderado na altura por José Mourinho, que anos mais tarde seria o próprio treinador do Real Madrid.

"Tive duas propostas: Fenerbahçe e Chelsea. O Chelsea não deu certo, então assinei pelo Fenerbahçe. Mas o Chelsea chegou muito perto. Tudo estava acertado e eu só tinha que ir lá e assinar o contrato. Foi apenas uma semana antes de assinar pela equipe turca e até já havia estado em Paris para encontrar Roman Abramovich e Peter Kenyon", garantiu Roberto Carlos.

“Infelizmente, nos momentos finais algo deu errado. Geralmente acontece muito no futebol. Houve um problema com o advogado e tudo foi cancelado. Estava tudo combinado e tenho 100% de certeza que eu teria me saído bem na Premier League e teria se adaptado às minhas características", concluiu.