Roberto Carlos procurou Santos e Palmeiras antes ir ao Corinthians

O histórico lateral-esquerdo que brilhou em épocas gloriosas da Seleção Brasileira e do Real Madrid atuou no Corinthians entre janeiro de 2010 e fevereiro de 2011.

No entanto, Roberto Carlos poderia ter ido a rivais do Timão, como ele mesmo revelou em entrevista ao perfil da AM10, empresa de Marketing Esportivo.

“Todo mundo sabe que eu sou santista. Quando eu fui para o Corinthians, em 2010, eu fiz uma oferta ao Santos, mas eles não queriam pagar, fiz uma oferta ao Palmeiras, também eles não estavam dispostos a pagar”, afirmou o ex-jogador.

“Acabei tendo a oportunidade de trabalhar com o Andrés e com o Ronaldo, no Corinthians, com o Mano, um projeto legalzinho lá. Fomos lá, ensinamos ao pessoal Corinthians como se ganha competições importantes e fomos embora”, disse o craque.

Roberto Carlos tinha 36 anos na época. Sua passagem pelo Corinthians teve um total de 64 partidas.