Roberto de Andrade explica 'política pés no chão' na nova gestão do Corinthians

A nova diretoria do Corinthians tomou posse e apresentou os nomes que irão comandar o futebol no clube com uma ideia geral: respeitar as contas do clube.

"Quando o Duílio falou em 'pés no chão', eu também já usei. Não quer dizer que vai ser zero contratação e deixar o time largado. É não trazer o cara de R$ 1 milhão por mês. Agora, oportunidade de mercado, para deixar o time mais forte, isso sempre vai acontecer", disse Roberto.

