Robertson, mais um desfalque na defesa do Liverpool

O Liverpool tem mais um desfalque em seu setor defensivo. Andrew Robertson não teve condições de entrar em campo contra a Eslováquia neste domingo.

O lateral sentiu um problema de tendão em uma das coxas após a última partida da Escócia, que voltou a se classificar para a Eurocopa. Ele terá de ser submetido a novos exames para conhecer os detalhes da lesão e tende a se unir a toda a linha defensiva titular de Jürgen Klopp no departamento médico.

O técnico alemão já não contava com Virgil Van Dijk, com longo tratamento de seu ligamento cruzado; Fabinho, com lesão muscular; Trent Alexander-Arnold, que teve de sair de campo contra o Manchester City, e Joe Gomez, lesionado com a seleção da Inglaterra.

A única boa expectativa é para contar novamente com Thiago Alcântara. O meia deve estar de volta assim que as competições forem retomadas após as disputas das seleções.