O Santos anunciou, neste sábado (10), o retorno de Robinho mais uma vez à Vila Belmiro. Será a terceira vez que o ídolo santista retorna ao clube que o revelou, totalizando agora quatro passagens pelo Alvinegro Praiano.

O acordo com salário simbólico de R$ 1.500 mensais vale até o final da atual temporada. Confira no vídeo acima o depoimento do atacante, que diz não esperar mudar novamente de clube.