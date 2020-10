Robinho de volta ao Santos? O que se sabe sobre um possível retorno

Conversas sobre um retorno de Robinho ao Santos são quase recorrentes desde que o atacante deixou a Vila Belmiro pela última vez, em 2015. Então, nos últimos dias, o assunto novamente ganhou força nos bastidores do clube, uma vez que o Peixe está monitorando alguns nomes no mercado.

Mas isso é algo que só foi possível graças à atuação da diretoria do Santos, que corre para derrubar a punição da Fifa que impede o clube de registrar novos jogadores.

A gestão de Orlando Rollo, presidente em exercício desde o afastamento de José Carlos Peres, está trabalhando para chegar a um acordo com o Hamburgo, da Alemanha, para quitar a dívida pela contratação do zagueiro Cleber Reis. Se isso de fato acontecer, o clube se livra da punição e poderá trazer novos reforços para a temporada.

Confiante de que isso será possível, o Santos já está de olho no mercado em busca de novos jogadores - algo que também foi pedido pelo técnico Cuca. Então, nos últimos dias, de acordo com 'GE', a diretoria do Peixe voltou a negociar com Marisa Alija, advogada e representante de Robinho. A expectativa, agora, é de que uma reunião presencial seja marcada para a próxima semana.

Sem clube desde que deixou o Basaksehir, da Turquia, no meio do ano, o atacante recebeu algumas sondagens no período, mas nenhuma delas avançou. Ainda segundo as informações, o jogador, que está em Santos, já foi informado sobre o interesse do clube e espera por uma investida mais concreta nos próximos dias.

Apesar disso, a grande preocupação de Rollo neste momento é quitar as dívidas do Santos. Portanto, a chegada de novos reforços é tratada com bastante cautela e altos custos com luvas e salários são vistos como inviáveis neste momento.

"Professor Cuca está correto em pedir reforços. Quer que time ganhe e seja campeão, como eu. Mas quero que clube não feche. Temos que ser coerentes, pés no chão. Meu papel aqui é evitar que o Santos entre em falência", destacou à imprensa após a reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu nesta quinta-feira (08).

Robinho, cabe destacar, foi condenado, no ano de 2017, por crime de violência sexual, na Itália. Contudo, o caso ainda está em recurso.

Se as partes realmente chegarem a um acordo, essa será a terceira passagem do atacante pela Vila Belmiro. Revelado pelas categorias de base do clube, o jogador disputou 246 partidas com a camisa do Peixe e marcou 109 gols, além de ter conquistado dois títulos do Campeonato Brasileiro (2002 e 2004) e um da Copa do Brasil.