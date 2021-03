Robinho tem sentença de nove anos de prisão confirmada

A sentença de nove anos de prisão para Robinho por violência sexual foi oficializada nesta terça-feira. A decisão da Justiça italiana havia sido confirmada em dezembro de 2020 e agora está publicada pela Corte de Apelação de Milão.

As três juízas do caso citaram que a vítima foi "brutalmente humilhada" e que o atleta demonstrou "particular desprezo" por ela. Segundo informação de 'Globoesporte', o jogador agora tem 45 dias para recorrer na última instância.

O brasileiro é acusado de estupro coletivo de uma jovem albanesa ao lado de outros quatro homens. O episódio aconteceu na boate Sio Café, na cidade de Milão, na Itália, na madrugada de 22 a 23 de janeiro de 2013. Ricardo Falco, que estava com Robinho na casa noturna, também recebeu a mesma pena que foi dada ao jogador.

Ainda em 2020, Robinho chegou a acertar seu retorno ao Santos, contudo, teve seu contrato rescindido após a enorme repercussão negativa que o caso ganhou no Brasil. A decisão contou com a imensa mobilização de torcedores através das redes sociais e dos patrocinadores do clube da Vila Belmiro.

Segundo manifestação dos advogados do brasileiro, é impossível provar que, entre 30 e 50 minutos, seis pessoas cometeram um ato sexual sem o consentimento da garota. Confira aqui mais sobre a versão da defesa e as consequências para o jogador na época de sua contratação pelo Santos.

Robinho pode ser preso?

Quando a Corte de Apelação confirma uma sentença em primeira instância, pode pedir o cumprimento de medidas preventivas - como prisão ou prisão domiciliar -, para determinados tipos de delitos. A prática é mais recorrente com condenados a crimes relacionados à máfia, mas também está previsto para os casos de violência sexual em grupo, que é o caso de Robinho.

Dessa forma, como o brasileiro já foi condenado em segunda instância, o tribunal pode solicitar sua detenção antes do julgamento definitivo, que será realizado pela Corte de Cassação.

Contudo, como o jogador reside no Brasil e o país não extradita seus cidadãos, o judiciário italiano precisa emitir um mandado internacional de prisão para ser encaminhado ao Estado brasileiro. Uma outra possibilidade é que o mandado seja cumprido apenas quando o brasileiro eventualmente pisar em algum país europeu.