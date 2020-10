RobinhoOut / #ForaRobinho: torcedores se mobilizam contra chegada de Robinho após áudios revelados

O retorno de Robinho ao Santos fica cada vez mais polêmico e controverso. O atacante foi condenado em 2017, na Itália, por "violência sexual em grupo" a nove anos de prisão. Ele nega as acusações, mas isso não amenizou em nada a revolta a partir de sua contratação. Agora, após revelações de sua sentença judicial, a torcida não perdoou e criou campanhas nas redes sociais contra a chegada do camisa 7, com o título de #RobinhoOut e #ForaRobinho.

A indignação com a contratação do atacante já existia desde o anúncio oficial feito pelo clube da Vila Belmiro. Muitos torcedores e até mesmo patrocinadores do Peixe se manifestaram contra a chegada do atacante - segundo revelado pelo blog do Rodrigo Capelo, no GE, a Orthopride, que tinha acordo com a equipe até fevereiro de 2021, rompeu o contrato vigente após a chegada de Robinho, citando "respeito às mulheres".

Contudo, o episódio ganhou ainda mais força nesta sexta-feira (16), após reportagem do GE revelar trechos de sua sentença judicial na Itália e dos grampos que levaram à condenação do atleta. Diversas gravações de ligações telefônicas entre os acusados, feitas com autorização da Justiça, foram transcritas, e muitas frases fortes foram ditas pelos envolvidos.

“Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu”, foi apenas uma das diversas frases ditas por Robinho.

A partir das revelações, a revolta com sua contratação ganhou ainda mais apelo. Nas redes sociais, os torcedores se mobilizaram e criaram a campanha #RobinhoOut e #ForaRobinho, contra a contratação do jogador.

Cabe destacar que, apesar do anúncio oficial da chegada de Robinho e de seu nome já ter sido regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, sua contratação ainda precisa ser liberada pelo Conselho Deliberativo do Santos.

De acordo com o com o artigo 91 do estatuto do clube da Vila Belmiro, qualquer contratação precisa ser aprovada tanto pelo Conselho Fiscal, quanto pelo Conselho Deliberativo. O negócio já foi aceito pelo Fiscal e pelo comitê de gestão, mas ainda precisa da segunda da aprovação do Conselho.