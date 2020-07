Depois de 126 dias, o Coritiba voltou aos gramados neste domingo e venceu o rival Paraná por 1 a 0. Agora, os times esperam a Federação Paranaense de Futebol definir quando será realizado o jogo de volta, que deve ser marcado para o meio dessa semana.

Graças ao gol de Robson, o Coxa tem vantagem para a partida de volta, que dará uma vaga para a semifinal do Campeonato Paranaense. Confira no vídeo o único gol do jogo deste fim de semana.