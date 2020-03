Rodadas das Eliminatórias são suspensas pela Conmebol

A pandemia do coronavírus vai assolando o mundo e atingindo, entre outras coisas, o futebol. Com várias partidas e compeonatos suspensos na Europa, a Conmebol também resolveu se prevenir.

Segundo informações da 'TV Globo', a entidade máxima do futebol Sul-Americano irá cancelar as duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Algund países da América do Sul adotaram restrições para pessoas vindas de algumas regiões da Europa, o que desfalcaria muitas Seleções.

O Brasil enfrentaria a Bólivia na primeira rodada, no dia 27 de março, no Recife e o Peru pouco dias depois, em Lima.