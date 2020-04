O Flamengo esteve representado em Barcelona no início deste ano e fez um tour no clube catalão para entender como funciona a estrutura desde a base até a profissionalização.

O presidente do rubro-negro, Rodolfo Landim, explica quais eram os pontos da cultura e da filosofia do gigante espanhol que motivaram a visita. Saiba quais foram as conclusões do dirigente brasileiro.