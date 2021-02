Rodrigo abre o placar com pênalti que Ederson quis cobrar

Invicto há 22 jogos e com 15 vitórias seguidas, o Manchester City recebeu neste sábado o Tottenham, justamente o último time a derrotar a equipe de Pep Guardiola. Aos 22 minutos, os anitriões conseguiram abrir o placar.

A penalidade teve origem em falta sobre Gündogan, que foi derrubado por Höjbjerg. Na hora da cobrança, a discussão sobre o batedor gerou um rápido impasse.

Após sucessivos erros de seu time em pênaltis, Pep Guardiola voltou a falar recentemente sobre a possibilidade de Ederson cobrar. O brasileiro tem bom desempenho nos treinos, gerando uma discussão pública sobre sua capacidade de assumir oficialmente a função.

Ederson chegou a deixar sua área em direção ao campo adversário, mas quem pegou a bola foi Rodrigo, que bateu rasteiro. Lloris chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

Sem uma batida com tanta precisão, é provável que o treinador do Manchester City continue com a dúvida sobre quem deve ser o cobrador oficial. Ederson segue sem possibilidades, mas como um candidato forte a assumir a função, apesar do risco por se afastar tanto da meta que tem que proteger.