VÍDEO: o treino caseiro de Rodrigo Caio e Thiago Maia

Os jogadores do Flamengo permanecerão em férias por mais tempo, até 30 de abril, após as definições das autoridades da saúde e do futebol na semana passada.

Enquanto isso, os jogadores seguem se preparando fisicamente em casa e aproveitando um tempo com a família que não costumavam ter.

Além disso, usam as redes sociais para desafios, conversas e para compartilhar seus momentos de distanciamento social. Confira o treino de Rodrigo Caio e Thiago Maia.