Rodrigo Caio na lateral pode ter sido ensaio do Flamengo sem Rafinha

Dentre o considerável número de mudanças feitas por Domènec Torrent no Flamengo que entrou e campo, e perdeu por 3 a 0 para o Atlético-Goianiense, a opção por listar o zagueiro Rodrigo Caio na lateral-direita provavelmente tenha sido a que mais causou estranheza – a outra foi Vitinho no lugar de Arrascaeta. E a que se mostrou mais decisiva para a surpreendente derrota do atual campeão. Ao mesmo tempo, Rafinha, o dono da posição no flanco destro, se vê envolvido em especulações sobre o seu futuro e poderia retornar ao futebol europeu.

Quem sonha em ter Rafinha é o Olympiakos, da Grécia. O camisa 13 do Rubro-Negro começou o duelo contra os goianos, quarta-feira (12), no banco de reservas e, segundo o jornal O Globo, internamente sua saída para a Europa já vinha sendo considerada iminente. Ou seja: o teste de colocar Rodrigo Caio na lateral pode, também, ter servido de ensaio para um futuro Fla sem Rafinha.

Setor com poucas peças de reposição

Apesar de ter o elenco mais recheado de estrelas do futebol brasileiro, com alguns jogadores reservas que seriam titulares em outros bons times do país, a lateral-direita é justamente o setor mais desguarnecido do grupo – especialmente após Rodinei sair emprestado para o Internacional, onde é titular.

O reserva imediato de Rafinha é o jovem João Lucas, que disputou apenas seis do total de 24 duelos do clube neste ano – totalizando 430 minutos nos gramados. Aos 34 anos, Rafinha foi titular em 15 de 16 partidas e é o defensor mais utilizado pelo Fla em 2020 – foram 1403 minutos em campo.

Rodrigo Caio lateral-direito?

Quando Jorge Jesus ainda era o treinador flamenguista, houve especulações sobre um possível reforço para a lateral. Acabou não acontecendo. E em meio a treinamentos prévios à final do Campeonato Carioca, enquanto havia a dúvida se Rafinha poderia ou não jogar por problemas físicos e João Lucas se recuperava da Covid-19, o português chegou a treinar com Rodrigo Caio postado na lateral.

Atuar aberto pelos lados não chega a ser novidade para o zagueiro. Quando ainda vestia a camisa do São Paulo, Rodrigo Caio chegou a jogar desta forma e foi decisivo justamente contra o Flamengo, quando teve participação ativa na goleada por 4 a 1 construída sobre o seu atual clube em 2012 – jogando como ala. No ano seguinte, foi lateral-direito em clássico contra o Santos em derrota por 0 a 2.

Ou seja: ainda que tenha sido uma escolha longe do ideal, especialmente pela contrapartida de abrir mão do melhor zagueiro do elenco, escalar Rodrigo Caio na lateral não foi uma invenção exclusiva de Torrent. Se Rafinha deixar mesmo o Brasil, pode ter sido até mesmo um ensaio para saber como o Rubro-Negro pode ficar sem o seu camisa 13.