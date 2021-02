Rodrigo Caio quer Ceni por muito tempo no Flamengo

O Flamengo encerra hoje a preparação para encarar o São Paulo, pela última e decisiva rodada do Campeonato Brasileiro desta quinta-feira (25). Antes das atividades, o zagueiro Rodrigo Caio concedeu entrevista coletiva e falou da possibilidade de ser campeão dentro do Morumbi, estádio onde começou a carreira.

"É uma grande oportunidade. Trabalhamos nossas vidas para conquistar campeonatos. Todos sabem da história que tenho no São Paulo. Foi ele que me deu oportunidade, mas hoje, visto a camisa do Flamengo e é um orgulho imenso representar essas cores. Como o futebol é lindo e nos prega algumas peças. Isso é o bacana de nossas vidas. Temos que seguir com a mentalidade muito forte. Será extremamente difícil. Quero ser campeão onde for. Isso que me deixa vivo e com sangue nos olhos. Gosto dessa adrenalina".

Rodrigo Caio também rasgou elogios ao trabalho de Rogério Ceni no Flamengpo e pediu o treinador "por muito tempo" no clube.

"Com certeza o Rogério vem fazendo um grande trabalho. Vem tirando o melhor de cada jogador. Por mais que seja jovem, ele é muito experiente nesses momentos. Conheço ele muito bem. Acredito que vem fazendo um bom trabalho e que permaneça por muito tempo".

Abaixo, confira outros trechos da coletiva de Rodrigo Caio

Recuperado e à disposição

"Tive uma pancada forte no tornozelo, mas graças a Deus estou bem. Não fui à campo ontem para dar continuidade ao tratamento, mas hoje vou estar à disposição. Espero que estejamos em uma grande noite".

Reencontro com o São Paulo em melhor momento

"É um outro momento da temporada. Hoje, estamos muito melhor do que no período que encontramos o São Paulo na temporada. Temos que nos concentrar em fazer o nosso trabalho. Temos um time muito qualificado. Não controlamos resultados, mas as nossas ações. Procuro analisar o conjunto. O futebol tem que ser assim. O nosso futebol mudou a partir do momento que começamos a se entregar coletivamente. Esse foi o nosso diferencial em 2019. Resgatamos essa fama competitiva coletivamente. Esse é o fator principal da equipe".

Coletivo forte

"Pra mim foi muito difícil porque perdi jogos muito importantes na temporada. Acredito que a equipe nessas três partidas esteve muito bem. Conseguimos ter controle em parte das partidas. Agora, o momento é diferente. Estamos bem individualmente e coletivamente".