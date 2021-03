Rodrigo castigado? Entrou aos 35', perdeu um gol... e saiu aos 79'!

Seu rosto disse tudo. Rodrigo Moreno não conseguia acreditar que seu treinador, Marcelo Bielsa, o tirou de campo quando ele tinha sido colocado antes do fim do 1º tempo.

O Leeds United recebeu a visita do Chelsea em partida que terminou empatada. E o atacante espanhol, aos 35 minutos, entrou no gramado no lugar de Patrick Bamford.

O tempo foi passando e o placar ainda não havia sido aberto. A 15 minutos do fim, Rodrigo poderia ter feito o primeiro gol de seu time, mas cabeceou muito no meio, nas mãos do goleiro 'blue'.

E no que foi uma decisão técnica, já que não havia desconforto físico, o ex-jogador do Valencia saiu de campo aos 79 minutos. Uma punição de Bielsa pelo erro?